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Fatih Terim ile kadın tercüman arasındaki diyalog basın toplantısına damga vurdu

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Avrupa Ligi E Grubu son maçında Galatasaray, deplasmanda Lazio'yla karşılaşacak. Zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulunan Fatih Terim, kendisini İtalyanca tercüme eden Nazlı Birgen'i eksiksiz çeviri yapması sebebiyle kutladı. Deneyimli hoca, "Süpersin, tebrik ederim, eksiksiz hiç kolay bir şey değil. Bravo" ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde grup liderliğini hedefleyen Galatasaray, yarın deplasmanda Lazio'yla karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim kritik maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında, İtalyanca tercüme yapan Nazlı Birgen'i tebrik etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Deneyimli hoca, Nazlı Birgen'e harika tercüme yaptığını belirterek "Süpersin, tebrik ederim, eksiksiz hiç kolay bir şey değil. Bravo" dedi. Basın toplantısının sona ermesinin ardından ikili hatıra fotoğrafı çektirdi.

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