Fatih Terim'i evinin önünde bekleyen taraftarları yıkan sözler: Durumu iyi değil
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılması pek çok taraftarı derinden üzdü. Bazıları evinin önüne kadar gidip geç saatlere kadar bekledi. Görevinden ayrılan Florya Tesis Müdürü Fahri Yılmaz, Terim'i bekleyenlere, "Hoca iyi durumda değil" açıklamasını yaptı.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in gidişiyle yıkıldı. Çok sayıda taraftar Terim'in evinin önüne gidip, "Geri dön hocam" çağrısı yaptı.
SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR
Galatasaray tercümanı Mert Çetin ve görevinden ayrılan Florya Tesis Müdürü Fahri Yılmaz, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.
"YARIN KONUŞACAK"
Fahri Yılmaz, Terim'i bekleyen kalabalığa, "Hocamız iyi durumda değil. Yarın Florya'ya gidecek. Takımla vedalaşacak. Saat 11.00'de Florya'da olacak" açıklamasını yaptı.
Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz?— Haberler (@Haberler) January 10, 2022
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