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Fatih Terim'i evinin önünde bekleyen taraftarları yıkan sözler: Durumu iyi değil

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılması pek çok taraftarı derinden üzdü. Bazıları evinin önüne kadar gidip geç saatlere kadar bekledi. Görevinden ayrılan Florya Tesis Müdürü Fahri Yılmaz, Terim'i bekleyenlere, "Hoca iyi durumda değil" açıklamasını yaptı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in gidişiyle yıkıldı. Çok sayıda taraftar Terim'in evinin önüne gidip, "Geri dön hocam" çağrısı yaptı.

Fatih Terim'i evinin önünde bekleyen taraftarları yıkan sözler: Durumu iyi değil

SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Galatasaray tercümanı Mert Çetin ve görevinden ayrılan Florya Tesis Müdürü Fahri Yılmaz, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

"YARIN KONUŞACAK"

Fahri Yılmaz, Terim'i bekleyen kalabalığa, "Hocamız iyi durumda değil. Yarın Florya'ya gidecek. Takımla vedalaşacak. Saat 11.00'de Florya'da olacak" açıklamasını yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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