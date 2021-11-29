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Fatih Terim, Mustafa Cengiz'e son yolculuğunda vefasını işte böyle gösterdi

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hayatını kaybeden başkan Mustafa Cengiz'in cenazesine katıldı. Mustafa Cengiz ve Fatih Terim, tarihe geçen çok sert atışmalar yaşamıştı. Fatih Terim cenazeye katıldı ve son vazifesini yerine getirdi.

Türk futbolunun en centilmen başkanlarından Mustafa Cengiz'e veda. Marmara İlahiyat Camii'ne siyaset, spor ve sanat dünyası akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu, Muharrem Kasapoğlu, Ali Yerlikaya, Nihat Özdemir, Burak Elmas, Dursun Özbek, Faruk Süren, Adnan Polat, Ali Koç, Ahmet Nur Çebi, Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Fernando Muslera, Göksel Gümüşdağ, Adil Gevrek ile Hamza Hamzaoğlu, hayatını kaybeden başkan Mustafa Cengiz'in cenazesine katıldı.

Fatih Terim, hayatını kaybeden başkan Mustafa Cengiz'e vefasını işte böyle gösterdi

TERİM DE GELDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de cenazeye katıldı. Cengiz'in başkanlığının son döneminde ikili arasında fırtınalar kopmuştu. Mustafa Cengiz son basın toplantısında Fatih Terim hakkında çok sert ifadeler kullanmıştı. Cengiz, "Bana bir geçmiş olsuna bile gelmedin, canım hocam" ifadelerini kullanmıştı. Terim, bugün Cengiz'i son yolculuğuna uğurlamaya katıldı.

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