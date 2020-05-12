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Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor

Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş'ın yerine gelecek adaylar arasında ilk sırada Selçuk İnan bulunuyor. Terim'in yardımcı arasında eski öğrencileri Albert Riera ve Johan Elmander'in de ismi geçiyor.

Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
12.05.2020 22:05 | Son Güncelleme: 12.05.2020 22:05

Galatasaray'da geçtiğimiz gün görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine kimin geleceği büyük merak konusu. Terim'in bunu daha önce planladığı ve bazı adaylar düşündüğü ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; sarı kırmızılılarda sözleşmesi sona eren Selçuk İnan yeni sezonda teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olacak.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Albert Riera ve Johan Elmander'in de Selçuk İnan dışında Terim'in yardımcıları arasında ismi geçiyor.

TEKNİK DİREKTÖR OLMASI BEKLENİYOR

Bu arada Hasan Şaş'ın yoluna teknik direktör olarak devam etmesi bekleniyor. Yeni sezona kadar dinlenmeyi planlayan Şaş, önümüzdeki sezon için gelecek teklifleri değerlendirecek.

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Spor Manşet

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