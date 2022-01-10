Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, açıklama bekleniyor

Galatasaray'da kötü gidişatın ardından görevden ayrılacağı konuşulan Fatih Terim, durum değerlendirmesi yapmak için başkan Burak Elmas ile görüştü.

SADECE 10 DAKİKA SÜRDÜ

NEF Stadı'ndaki yönetim kurulu toplantısından önce stada gelen tecrübeli hoca, 10 dakika sonra buradan ayrıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

SON KARAR ELMAS'IN

Yönetimin ağırlıklı görüşünün yol ayrılığı olduğu Galatasaray'da, son kararı Başkan Burak Elmas açıklayacak. Elmas'ın, en azından sezon sonuna kadar devam etme isteği biliniyor.

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