Fatih Terim, Galatasaray taraftarını isyan ettirdi! Tepkiler çığ gibi

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'ye toplam 7-2'lik skorla elenen Galatasaray, sahasında oynadığı Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçında da St. Johnstone'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın sonunda sarı-kırmızılı taraftarlar teknik direktör Fatih Terim'e sitem etti. Birçok taraftar deneyimli hocanın artık takımı bırakma zamanı geldiğini düşünürken, bir kısım taraftar da hocanın sadece formsuz olduğunu belirtti.