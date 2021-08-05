Fatih Terim, Galatasaray taraftarını isyan ettirdi! Tepkiler çığ gibi
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'ye toplam 7-2'lik skorla elenen Galatasaray, sahasında oynadığı Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçında da St. Johnstone'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın sonunda sarı-kırmızılı taraftarlar teknik direktör Fatih Terim'e sitem etti. Birçok taraftar deneyimli hocanın artık takımı bırakma zamanı geldiğini düşünürken, bir kısım taraftar da hocanın sadece formsuz olduğunu belirtti.
Galatasaray, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone'la 1-1 berabere kaldı. İlk maçta rakibini farklı yenip İskoçya'ya rahat bir skorla gitmek isteyen sarı-kırmızılı takımın bu isteği gerçekleşmezken tur şansı da zora girdi.
GALATASARAY TARAFTARI, FATİH TERİM'E TEPKİLİ
Karşılaşmanın ardından Avrupa'da arka arkaya alınan başarısız skorlar Galatasaray taraftarını isyan ettirdi. Fatih Terim'e yönelik tepki dolu paylaşımlarda bulunan taraftarların bir kısmı hocanın görevi bırakması gerektiğini savunurken bir kısmı da hocanın sadece formsuz olduğunu belirtti.