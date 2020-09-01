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Fatih Terim, Galatasaray'daki orta saha sorununu Benassi ile çözmek istiyor

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda bulunan Jean Michael Seri ve Mario Lemina'yı yeniden transfer edemeyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, orta saha sorununu Fiorentina'lı Marco Benassi ile çözmeyi planlıyor.

01.09.2020 11:21 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:27

Jean Michael Seri ve Mario Lemina'nın ayrılmasıyla orta sahası bir anda boşalan ve bu bölgede büyük sorun yaşayan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Teknik direktör Fatih Terim, Seri ve Lemina'nın tekrar kiralanmasını istemesine karşılık Fulham, Seri'yi yeniden göndermeye sıcak bakmadı. İngiliz kulübü aynı zamanda Mario Lemina'yı da kiralık olarak kadrosuna kattı.

ESKİ KULÜBÜNÜN KAPISINI ÇALACAK

Bunun üzerine Terim, gözünü eski kulübü Fiorentina'ya çevirdi. Arasının çok iyi olduğu Fiorentinalı yöneticilerden Marco Benassi'yi kendilerine kiralanmasını istediği iddia edildi. Tecrübeli teknik adamın bizzat aradığı eski dostlarına, Benassi'nin yeniden parlaması için sarı-kırmızılı takımın en iyi seçenek olduğunu anlattı.

BENASSI'YLE GÖRÜŞTÜ

Fatih Terim, ayrıca Benassi ile de bir görüşme yaparak, 25 yaşındaki oyuncuya, Galatasaray'da kendisine vereceği rolü doğru üstlenmesi durumunda İtalya Milli Takımı'yla Euro 2021'de rahatlıkla yer alabileceğini söyledi. Marco Benassi'nin Terim'le çalışmayı çok istediği, Galatasaray ile Fiorentinalı yöneticiler arasındaki görüşmelerin sonucunu beklediği vurgulandı.

Fatih Terim, Galatasaray'daki orta saha sorununu Benassi ile çözmek istiyor
Haber Yorumları (1)
SORUNSUZ: İMPEREYŞIN VARKEN HİÇ BİR SORUN ÇÖZÜM BULAMAZ NET
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