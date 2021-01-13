Fatih Terim, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili mayıs ayını işaret etti
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Fatih Terim, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili mayıs ayını işaret etti

13.01.2021 00:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 00:48

Türkiye Kupası'ndaki Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımdaki geleceğiyle ilgili "Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Ben kişilere, gruplara değil Galatasaray sözüm var. Zaten mayısta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor'u eledikleri maç sonrası takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Terim konuyla ilgili, "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Herkes konuşurken, ben de açıkladım. Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Ben kişilere, gruplara değil Galatasaray sözüm var. Zaten mayısta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim" dedi.

RAKİBİNİ PENALTILARLA ELEDİ

Sarı kırmızılılar, 120 dakikası 1-1 biten maçta Malatyaspor'u penaltı atışlarıyla 7-6 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Fatih Terim, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili mayıs ayını işaret etti
Haber Yorumları (3)
SÖZ: Milli takımda daha az stres daha fazla para var. Haklı
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FATİH KAHRAMAN: Kurtulamadik bu dinozorlardan
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XXX: Konuştu klavye delikanlısı... Boş yapma hadi git kumda oyna...
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