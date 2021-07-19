Fatih Terim, Galatasaray'a önerilen Dorukhan Toköz'ü veto etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Terim, Galatasaray'a önerilen Dorukhan Toköz'ü veto etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş ile sözleşmesi biten Dorukhan Toköz, Avrupa'dan beklediği teklifi alamadı. Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'yla yolları ayırmasının ardından sarı-lacivertli kulübe transferi de askıya alınan milli futbolcu, Galatasaray'a önerildi. Ancak Fatih Terim bu transfere onay vermedi.

Beşiktaş'la sözleşme uzatmayan ve Avrupa'da oynamak istediğini söyleyen Dorukhan Toköz, henüz dişe dokunur bir teklif alamadı. Galatasaray'a önerilen milli futbolcu, Fatih Terim'den veto yedi.

AVRUPA'DAN İSTEDİĞİ TEKLİFİ ALAMADI

Habertürk'ün haberine göre, siyah-beyazlıların yıllık 1 milyon 100 bin euroluk teklifini kabul etmeyen 25 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da istediği teklifleri alamadı. Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile yollarını ayırması da Dorukhan Toköz'ü olumsuz etkiledi. Belözoğlu Fenerbahçe'nin başında kalsaydı, milli futbolcuyu transfer edecekti. İkili geçen sezon bitmeden bir araya gelmiş ve anlaşmaya varmıştı.

Fatih Terim, Galatasaray'a önerilen Dorukhan Toköz'ü veto etti
Galatasaray tarihinde benzeri görülmedi! Kabus gibi bir hafta yaşadılar
Galatasaray tarihinde benzeri görülmedi! Kabus gibi bir hafta yaşadılar
Fatih Terim yazdı çizdi son kararını verdi! İşte PSV maçının muhtemel 11'i
Fatih Terim yazdı çizdi son kararını verdi! İşte PSV maçının muhtemel 11'i
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Yener Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Balotelli Arda Turan Mesut Özil Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih Terim, Galatasaray'a önerilen Dorukhan Toköz'ü veto etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 14:27:28. #1.15#

title