Fatih Terim'e verilen ceza sonrası G.Saray, TFF'ye bu sözlerle tepki gösterdi
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Fatih Terim'e verilen ceza sonrası G.Saray, TFF'ye bu sözlerle tepki gösterdi

24.12.2020 20:38 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:01

Galatasaray, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık men cezasına itiraz edeceğini duyurdu ve resmi siteden yapılan açıklamada adalet vurgusu yaptı. Ayrıca yapılan açıklamada, "Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Teknik Direktör Fatih Terim'in 5 maç ceza alması sonrası Galatasaray, resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada cezaya itiraz edeceklerini belirten sarı kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na adalet çağrısı yaptı.

Galatasaray'ın açıklamaları şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir.

Söz konusu kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na kulübümüz tarafından gerekli başvuru yapılacaktır. Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır."

"BU SENARYOYU BİR YERLERDEN HATIRLIYORUZ"

"Bu cezayla birlikte, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır.

Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır"

Fatih Terim'e verilen ceza sonrası G.Saray, TFF'ye bu sözlerle tepki gösterdi
Haber Yorumları (1)
EJDERHA: Verilen ceza çok az, en azından 12 hafta verilmesi gerekirdi, herkes haddini bilecek.
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