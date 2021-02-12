Fatih Terim'e "Sen mafya mısın?" diyen eski futbolcu Gökhan Çıra, bu kez de hakemi darbetti
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Fatih Terim'e "Sen mafya mısın?" diyen eski futbolcu Gökhan Çıra, bu kez de hakemi darbetti

12.02.2021 19:32 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:50

Misli.com 3. Lig'deki Bayrampaşa'nın Karbel Karaköprü ile kozlarını paylaştığı maçta olay çıktı. Mücadelenin 67. dakikasında 2-1 geride olan Bayrampaşa'da Asbaşkan Gökhan Çıra, sahaya girip karşılaşmanın hakemi Necati Selçuk Şahin'e tehditler savurarak saldırdı. Çıra, Tuzlaspor'da oynarken kupa maçı sonrası Fatih Terim'e "Sen mafya mısın?" demişti.

Misli.com 3. Lig 4. Grup maçında Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra, hakem Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp etti. Hakem yönetiminden memnun olmayan Çıra'nın bir hayli sinirli olduğu gözlendi.

Sahada yaklaşık 10 dakika kalan Gökhan Çıra, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmasına rağmen emniyet mensupları tarafından zorlukla tribüne çıkarıldı.

Olayların ardından 76. dakikada Şahin Aygüneş'in golüyle Bayrampaşa skora denge getirdi. Son sözü 84. dakikada Göksen Serhan Durmuş söyledi ve Bayrampaşa sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY MAÇINA DAMGA VURDU

Futbolculuk kariyerinde son olarak Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezon oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamalarla da gündem olmuştu.

TERİM'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Maç sonu "Fatih Terim'in ekibinden biri de yumruk attı. Fatih Terim de beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın?" şeklinde açıklamalar yapan Çıra, daha sonra tecrübeli teknik adamdan özür dilemişti.

Fatih Terim'e 'Sen mafya mısın?' diyen eski futbolcu Gökhan Çıra, bu kez de hakemi darbetti
Haber Yorumları (1)
POYRAZ: Sagligi yerinde olsa zaten hemcinsiyle evlenip gurur duymazdi
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