Fatih Terim'e methiyeler düzdü! Galatasaray'ın efsanesi Elmander teknik ekipte görev bekliyor - Haberler Spor
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Fatih Terim'e methiyeler düzdü! Galatasaray'ın efsanesi Elmander teknik ekipte görev bekliyor

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Galatasaray'ın eski golcüsü ve taraftarın gönlünde ayrı bir yere sahip olan Johan Elmander, GS TV'de Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. İsveçli efsane futbolcu, karşılaşmayı sarı-kırmızılıların kazanacağını belirtti. Elmander aynı zamanda Fatih Terim'le çalışmak istediğini söylerken, "Fatih Terim çok güçlü bir koç. Bir gün ona yardımcı antrenör olmak isterim, neden olmasın? Fatih Terim bir kral" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da oynadığı dönemde attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarları sayısız kez sevince boğan eski futbolcu Johan Elmander, Fenerbahçe derbisi öncesi GS TV'de açıklamalarda bulundu.

Johan Elmander'in açıklamaları şöyle:

"Derbiler her zaman zordur. Tabii ki dualarım Galatasaray'ın kazanması için. Her zaman için önemli bir maç. Bence Galatasaray kazanacak. Galatasaray böyle maçları hep kazanmıştır.

Galatasaray'da yıllarca her daim iyi oyuncular oldu. Ben de o futbolcularla oynadım. Onların arasında yer almak çok güzel. Fatih Terim çok güçlü bir koç. Bir gün ona yardımcı antrenör olmak isterim, neden olmasın? Fatih Terim bir kral.

İlk Fenerbahçe derbimde attığım gol benim için çok önemliydi. Transfer olduğum zamandan önceki sezon Galatasaray, sezonu 8. sırada tamamlamıştı ve bizden beklenti büyüktü. O maçı domine edip, 3-1 kazanmıştık. Rakibe fırsat tanımamıştık.

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