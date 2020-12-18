Fatih Terim kırmızı kart gördü, hakeme ağzına geleni söyledi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Gördüğü kart sonrası çılgına dönen tecrübeli teknik adam, "Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde 'Fatih hocayı attım' diye anlatırsın artık!" dedi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bir pozisyon sonrası hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itiraz eden tecrübeli çalıştırıcı, kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından çıldırdı ve hakeme sert sözler sarf etti.

"SEN NASIL HAKEMSİN! AKŞAM EVDE 'FATİH HOCA'YI ATTIM' DİYE ANLATIRSIN ARTIK"

Terim'in kırmızı kart sonrası hakeme "Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde 'Fatih hocayı attım' diye anlatırsın artık. Terbiyesiz, ahlaksız!" dediği duyuldu.

2 MAÇ CEZA ALIRSA TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Direkt kırmızı kart gören Fatih Terim, 2 maç ceza alması halinde Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor maçında takımının başında olamayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı