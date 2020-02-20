Fatih Terim, derbi öncesi Zorlu'da kamp yapmak istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Pazar günkü Fenerbahçe derbisi öncesinde Zorlu Center'da yer alan bir otelde kamp yapmak istiyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Zorlu gerilimi bir kez daha gündeme gelecek gibi. Devre arasında sosyal medya hesabından "Anlaşıldı ikinci yarı çok ZORLU geçecek" paylaşımında bulunan Fatih Terim, derbi için takımını Zorlu Center'ın içindeki bir otelde kampa almaya karar verdi.
MAÇ GÜNÜ TRAFİĞE TAKILMADAN KADIKÖY'E GİDİLECEK
Sabah'ın haberine göre Cumartesi öğleden sonra Florya'da toplanacak sarı-kırmızılılar, tesiste Fenerbahçe maçına yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştirecek ve akşam Zorlu'ya geçip kampa girecek. Derbi günü Florya-Kadıköy arası ulaşım zorluğunu dikkate alan Terim, Zincirlikuyu'dan trafiğe takılmadan takımı Ülker Stadı'na götürecek.
Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlanmıştı:
Haber Videosu: Fatih Terim, derbi öncesi Zorlu'da kamp yapmak istiyor
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Ben bunun kadar adi Karaktersiz bir adam görmedim. Sırf ortamı germek için yapıyor. Kadıköy kabusu başlamış demek ki. Gs''nin kalacak kamp yeri yoksa gelsin Fb tesislerine misafir edelim. Merak etmesin yam yam değiliz.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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evet baya zorlu geçiyor 2. yarı Fenerbahçem için ama bu sefer GÜLEN taraf siz olmayacaksınızCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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NE YAPARSAN YAP AMA KADERİNDEN KAÇAMAZSINCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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İŞİNİZ GÜCÜNÜZ ALGI BURDA MAÇLARI SAHADA KAZANMAK ZOR TABİİCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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HARBİ ÇOK BOŞ YAPMAYA BAŞLADIN AMA GERÇEKTEN BAYDIN ….Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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İmparator varsa ZORLU da olsa şampiyon cimbomCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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SAHİ NE OLDU O ÇOCUK. . . BÜYÜDÜ ASKERE GİTTİ. . BU SENE EVLENDİRECEĞİZ İNŞALLAH. . 20 YIL OLDU. . ;)Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Ben bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Medya ortamı germek için taraftarları birbirine düşürmek için elinden geleni yapıyor. Bence böyle bi maçtan önce en az iki hafta yayın yasağı koyulmalı.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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dünyada hem kollanıp hem ağlayan başka bir teknik direktör yokturCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır