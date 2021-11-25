Aslan tur aşkına sahada! Galatasaray-Marsilya maçı başladı

Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Marsilya'dan 1 puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Temsilcimiz, Fransız ekibini yenmesi halinde ise gruptan lider çıkarak son 16'ya kalma yolunda dev bir adım atmış olacak.

MARSILYA'DA PAYET FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada forma giyemedi. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamadı. Ayrıca Diagne ve Muslera da ceza sınırında olan isimler. Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemedi.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

Marsilya: Pau Lopez, Caleta-Car, Saliba, Peres, Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson, Dieng, Lirola; Milik

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet