Aslan tur aşkına sahada! Galatasaray-Marsilya maçı başladı
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya'yı konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı Alman hakem Tobias Stieler yönetiyor. 1 puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek temsilcimizde teknik direktör Fatih Terim sürpriz bir tercihe imza atarak ileri uçta Diagne'ye formayı verdi.
Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Marsilya'dan 1 puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Temsilcimiz, Fransız ekibini yenmesi halinde ise gruptan lider çıkarak son 16'ya kalma yolunda dev bir adım atmış olacak.
MARSILYA'DA PAYET FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada forma giyemedi. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamadı. Ayrıca Diagne ve Muslera da ceza sınırında olan isimler. Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemedi.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne
Marsilya: Pau Lopez, Caleta-Car, Saliba, Peres, Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson, Dieng, Lirola; Milik
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