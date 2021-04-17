Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e yanıt: Galatasaray'a emek verene dokunulamaz

Süper Toto Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor. Mustafa Cengiz'in hafta içi söylediği, "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" sözlerine maç öncesi açıklama yapan Fatih Terim cevap verdi. Tecrübeli hoca, "Galatasaray'a da, Galatasaray'ın değerlerine de ve sahada emeğini veren, formasını ıslatan Galatasaray'ı temsil edenlere kimse dokunamaz. Kolay kolay dokunamaz. İnanıyorum ki, aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsaade etmez" dedi.

Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. Zirve yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak olan Aslan'da teknik direktör Fatih Terim, kulüpte son dönemde yaşanan gelişmelere cevap verdi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"GALATASARAY İRTİFA KAYBEDEMEZ"

"Bazı konular herkesin merak ettiğini de biliyorum ama Galatasaray, şampiyonlukları kaybedebilir. Şampiyonluklar gelebilir. Kazanabilir. Kaybedebilir. Bunlar olmuştur. Ancak Galatasaray irtifa kaybedemez. Galatasaray itibarının zedelenmesine müsaade etmez. Galatasaray kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılmasına o duruma düşmez. Dolayısıyla diyeceğim odur ki, Galatasaray'a kimse kendi adına veya kendi istediği gibi dokunamaz.

"SAHADA EMEK VERENE DOKUNULAMAZ"

Ortasında girdiğim bir film hakkında yorum yapmıyorum. Yani, şu çok önemli Galatasaray'a da, Galatasaray'ın değerlerine de ve sahada emeğini veren, formasını ıslatan Galatasaray'ı temsil edenlere kimse dokunamaz. Kolay kolay dokunamaz. İnanıyorum ki, aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsaade etmez. Maçtan sonra daha rahat konuşabiliriz. Benim takımımla, kulübümle, camiamla ilgili fikirlerim aşağı yukarı budur."