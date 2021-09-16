Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası 'İtalyanca' şov! Basın toplantısına damga vurdu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası "İtalyanca" şov! Basın toplantısına damga vurdu

Haberler.com - Haberler | Spor

Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın toplantısında sorulara İtalyanca cevap verdi. Deneyimli hocanın o anları sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Terim'in İtalyan medyasından gelen sorulara İtalyanca cevap vermesi gündem oldu.

FATİH TERİM'İN İTALYANCA KONUŞTUĞU ANLAR İLGİYLE İZLENDİ

Deneyimli hocanın İtalyanca konuştuğu anlar sosyal medyada ilgiyle izlendi. Sarı-kırmızılılar tarafından binlerce etkileşim alan o anlar kısa sürede viral oldu. Taraftarlar, paylaşımlarıyla Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.

Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası 'İtalyanca' şov! Basın toplantısına damga vurdu

Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası 'İtalyanca' şov! Basın toplantısına damga vurdu

Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası 'İtalyanca' şov! Basın toplantısına damga vurdu

Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası
Haberler.com - Spor Haberleri
Lazio galibiyeti Fatih Terim'i mest etti: Müthiş bir şey

Lazio galibiyeti Fatih Terim'i mest etti: Müthiş bir şey

 Fatih Terim'den formayı kaptı! Galatasaray'da Marcao, Lazio maçıyla sahalara dönüyor

Fatih Terim'den formayı kaptı! Galatasaray'da Marcao, Lazio maçıyla sahalara dönüyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Kylie Jenner Göksel Gülşen
Spor Marcao Arda Turan Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası 'İtalyanca' şov! Basın toplantısına damga vurdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 23:25:49. #1.17#