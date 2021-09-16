Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası 'İtalyanca' şov! Basın toplantısına damga vurdu

Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Terim'in İtalyan medyasından gelen sorulara İtalyanca cevap vermesi gündem oldu.

FATİH TERİM'İN İTALYANCA KONUŞTUĞU ANLAR İLGİYLE İZLENDİ

Deneyimli hocanın İtalyanca konuştuğu anlar sosyal medyada ilgiyle izlendi. Sarı-kırmızılılar tarafından binlerce etkileşim alan o anlar kısa sürede viral oldu. Taraftarlar, paylaşımlarıyla Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.

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