Fatih Terim'den kırmızı kart yorumu: Bundan sonra daha çok 11'e 10 çalışmalıyız
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Fatih Terim'den kırmızı kart yorumu: Bundan sonra daha çok 11'e 10 çalışmalıyız

24.10.2020 21:46 | Son Güncelleme: 24.10.2020 23:00

BB Erzurumspor maçı sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmaları sürekli eksik tamamlamalarıyla ilgili, "Biz biraz daha fazla eksik antrenman yapmalıyız demek ki, 11'e 10 çalışıyoruz ama daha sık yapmalıyız herhalde" diyerek tepki gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları BB Erzurumspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Takımının genel performansından memnun olduğunu belirten Fatih Terim, Radamel Falcao'nun kırmızı kart pozisyonuyla ilgili olarak hakem Arda Kardeşler'i eleştirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Terim, "Umarım iyilerin başlangıcı olur burası. Erzurumspor genel olarak bir şeylerin başlangıcı oluyor. Ben de öyle inanıyorum. İnşallah öyle olacaktır. Zaman zaman iyi olmasak da oyunun genelinden memnunum. Genel olarak kontrolümüzde geçti, daha önce koparabilirdik maçı ama olmadı" dedi.

"DAHA SIK YAPMALIYIZ"

Falcao'nun kırmızı kart pozisyonuyla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Etebo'nun sarı kartları sarı kart olabilir ama Etebo'nun ikinci sarı kartından 2-3 saniye önce Alanyalı 9 numaralı oyuncunun Luyindama'ya arkadan darbesi var, Luyindama kendini atmadığı için ona bakılmadı, biz de bir şey demedik. Ama bugün arkadaşlarımızın bize ifade ettiğine göre sarı kartlık bir şey yok pek Falcao'da. Biz biraz daha fazla eksik antrenman yapmalıyız demek ki, 11'e 10 çalışıyoruz ama daha sık yapmalıyız herhalde" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den kırmızı kart yorumu: Bundan sonra daha çok 11'e 10 çalışmalıyız

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