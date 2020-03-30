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Takvim Gazetesi, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, ailesinden gelen "Artık işi bırak, bizimle kal" çağrılarına kulak tıkadı. Görevine devam edeceğini açıklayan ve hastane odasından taraftarlarla öğrencilerine mesaj yollayan Terim, "Ne bırakması? Daha güçlü olarak aranıza döneceğim. Çıkar çıkmaz Florya'dayım" ifadelerini kullandı.

30.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:33
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim

Pazartesi gününden bu yana koronavirüs tedavisi için hastanede bulunan Fatih Terim, Türk futbolunun gündemindeki isim durumunda. Hastalık süreci nedeniyle büyük bir endişe yaşayan eşi ve kızlarından "Artık dinlen" çağrısı alan tecrübeli teknik adamın kesin kararını verdiği öğrenildi.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre İmparator kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. Hatta Terim'in hastanede bile takımın durumunu takip ettiği ve yeni sezon ile ilgili çalışma yaptığı bile belirtildi.

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

Başarılı hocanın, "G.Saraylılara bir söz verdim. Daha kazanılacak çok zafer, alınacak çok kupa var. Ne bırakması. Çok daha güçlü şekilde görevime döneceğim" dediği de ifade edildi.

TEST SONUÇLARI HENÜZ ÇIKMADI

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, pazar akşamı Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın son testlerinin negatif çıktığını iddia etti. Terim'in kızı Buse ise, "Babamın yeni test sonuçları gelmedi" dedi.

"FATİH TERİM ÇOK GÜÇLÜ BİRİ"

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic, Fatih Terim'le ilgili konuştu. Simovic, "Terim çok güçlü biri. Her türlü tedaviye dayanacaktır" ifadesini kullandı.

İKİNCİ TEST BEKLENİYOR

Terim'e 2-3 gün içinde ikinci test yapılacağı ve sonuca göre kısa sürede taburcu olabileceği konuşuluyor.

G.Saray eski yöneticisi Özgür Özüdoğru, Twitter'dan "Bu pazar inanılmaz güzel! Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'la konuştum. Hepsinin moralleri, inançları çok iyi" dedi.

Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim

Haberin Videosu:

Yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim

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