Fatih Terim'den dikkat çeken sözler: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam
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Fatih Terim'den dikkat çeken sözler: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, seçim döneminde neden sessiz kaldığını, oy kullanmaya ne için gitmediği sorusuna yanıt verdi. Terim, transferler, kulübün ekonomik durumu ve yardımcı konusuna da değindi. Deneyimli hoca, "Ben gelmediğim gibi aileden de kimseyi getirtmedim. Oyumu kullandığım başkan seçilirse onun antrenörü mü olayım yani? Oy kullandığım adayın hocası olmam. Eğer çekilirsek tabii ki katılırız. Daha önce oy kullandım ama özellikle bu sefer kullanmadım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, medya mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Terim, bu toplantıda birçok konuya açıklık getirdi. Ajansspor'dan Burhan Can Terzi, bu görüşmedeki detayları haberinde paylaştı.

İşte Terim'in açıklamalarından satır başları:

"SİZE YARDIMCI BEĞENDİREMEDİK"

"Size yardımcı beğendiremedik. Yardımcılarımdan çok memnunum. Antrenörlerin sesini çıkarmadığı söyleniyor. Böyle bir şey olur mu? Selçuk hoca da Necati hoca da haysiyetli insanlar. Onlar esas konuşmazsa benim onlarla çalışmayacağımı bilirler. Yapmayın bunu. Yenilince zaten bana suç buluyorsunuz. Bari yardımcılarımı rahat bırakın.

Fatih Terim'den dikkat çeken sözler: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam

"KİRALIKLARDA AİDİYET DUYGUSU YOK"

FFP kıskacında olduğumuz için son 3 sezondur kiralık oyunculara yönelmek zorunda kaldık. Bizim için iki seçenek vardı ya kiralık ya da bonservissiz. Ayrıca kiralık oyuncularda aidiyet duygusunu görmeniz çok mümkün olmuyor.

"HİÇBİR ZAMAN MÜDAHİL OLMAM"

Benim çalıştığım hiçbir dönemde seçime müdahil olmadığımı iyi bilirsiniz. Oy kullanmadım ve hiçbir zaman müdahil olmadım. Doğru bulmuyorum. Ben gelmediğim gibi aileden kimseyi de getirmedim. Burada çalışmış teknik heyet ve arkadaşlarım dahil kimseye müsaade etmedim. Oyumu kullandığım başkan seçilirse onun antrenörü mü olayım yani? Oy kullandığım başkan adayının hocası olmam. Benim böyle bir prensibim var. Eğer bir gün çekilirsek tabii ki etkimizi, yetkimizi, sevgimizi kongre salonlarından daha rahat görme imkanı olur. Boş olduğum zaman gittim oy kullandım; ailemle de kullandık; ama özellikle bu sefer kullanmadım. Düşünün ki önce avukatımızdan ayrıldık.

Fatih Terim'den dikkat çeken sözler: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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