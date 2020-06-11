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Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak

Galatasaray Teknik Direktörü ve Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim'in kulübe başkan olmak istediği iddiaları gündeme gelirken, tecrübeli çalıştırıcı böyle bir dönemde asıl sorumluluğunun takımını hedefe ulaştırmak olduğunu ve sonraki süreci de zamansız ve yanlış bulduğunu söyledi.

11.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:13

Adı son günlerde Galatasaray'a başkan olmak istediği iddiasıyla gündeme gelen teknik direktör Fatih Terim'in, yakın çevresiyle görüşmede sitemde bulunduğu öğrenildi.

Milliyet Gazetesi Spor yazarı Attila Gökçe bugünkü yazısında, son günlerde yüksek sesle konuşulmaya başlanan Fatih Terim ve Galatasaray Başkanlığı hakkında çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

"ASIL SORUMLULUĞUM TAKIMI HEDEFE ULAŞTIRMAK"

Gökçe, tecrübeli teknik adamın yakın çevresine sitemde bulunduğunu ve çıkan haberlerin zamanlamasının yanlış olduğunu söyledi.

İşte Atilla Gökçe'nin yazısı;

Mustafa Cengiz'in "kritik" ameliyatları başarıyla geçmesine rağmen 2021 Mayıs'ındaki kongre için sessiz ve derinden hazırlıklar yapıldığını duyuyorum. Nevzat Dindar'ın kulis haberleri dikkat çekici. Fatih Terim'i de başkanlığa hazırlayanlar var. Onlardan biri TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik. Bir-iki yıl önce uçak yolculuğunda Erzik'in Terim'e, "Galatasaray başkanlığına hazırlanmalısın" dediğini biliyorum. Aylar sonra yine başka bir uçuşta Terim'in "Artık başkanlığı düşünmeye başladım" biçiminde Erzik'e geri dönüş yaptığını da öğrendim. En taze bilgi, Galatasaray büyüklerinden birinin de şu süreçte Terim'e adaylığı önermesi. Fatih Terim öneriyi sıcak karşılamamış, "Böyle bir dönemde asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak. Sonrasını da zamansız ve yanlış buluyorum" demiş.

Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
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