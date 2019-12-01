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Fatih Terim'den tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Club Brugge karşılaşmasına göre Trabzonspor 11'inde 1 değişiklik yaptı ve Jean Michael Seri yerine Steven N'zonzi'ye görev verdi.

01.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 01.12.2019 19:21
Fatih Terim'den tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktör , son oynanan müsabakasındaki kadroya göre Trabzonspor karşısında 1 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Brugge maçının 11'inde olan Jean Michael Seri'nin yerine Steven N'zonzi'ye şans tanıdı. Rademel Falcao, Florin Andone, Luyindama ve Şener Özbayraklı sakatlıklarından dolayı yer almazken, Ryan Babel de sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yok.

Terim, 11'de Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Mario Lemina, Steven N'zonzi, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram ve Adem Büyük'e görev verdi. Okan, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Seri, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Taylan Antalyalı ve Emre Mor da yedek kulübesindeki isimler oldu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Fatih Terim'den tek değişiklik
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