Fatih Terim, Cicaldau'yu neden oyundan aldığına açıklık getirdi: Midesinde rahatsızlık hissetti
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Fatih Terim, Cicaldau'yu neden oyundan aldığına açıklık getirdi: Midesinde rahatsızlık hissetti

Fatih Terim, Cicaldau'yu neden oyundan aldığına açıklık getirdi: Midesinde rahatsızlık hissetti
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, 2 farklı öne geçtiği mücadelede Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı. İlk yarı takımını öne geçiren golü atan Cicaldau'nun 2. yarı neden oyuna devam etmediği büyük merak konusu olmuştu. Fatih Terim maçın ardından konuyu açıklık getirirken, "Cicaldau planlanan bir değişiklik değildi. Hücumdaki bloklar arası geçişteki en önemli silahımız bizim. Maalesef midesinde bir rahatsızlık hisseti bir deneyeyim dedi ama olmadı" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılarda ilk yarının yıldızlarından Cicaldau, 2. yarıda forma giyemedi. Fatih Terim, karşılaşmanın ardından bu değişikliğe neden gidildiğini anlattı.

"PLANLANAN BİR DEĞİŞİKLİ DEĞİLDİ"

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Cicaldau planlanan bir değişiklik değildi. Hücumdaki bloklar arası geçişteki en önemli silahımız bizim. Maalesef midesinde bir rahatsızlık hisseti bir deneyeyim dedi ama olmadı" dedi.

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Fatih Terim, Cicaldau'yu neden oyundan aldığına açıklık getirdi: Midesinde rahatsızlık hissetti - Haberler Spor
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