Fatih Terim, Cicaldau'yu neden oyundan aldığına açıklık getirdi: Midesinde rahatsızlık hissetti

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, 2 farklı öne geçtiği mücadelede Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı. İlk yarı takımını öne geçiren golü atan Cicaldau'nun 2. yarı neden oyuna devam etmediği büyük merak konusu olmuştu. Fatih Terim maçın ardından konuyu açıklık getirirken, "Cicaldau planlanan bir değişiklik değildi. Hücumdaki bloklar arası geçişteki en önemli silahımız bizim. Maalesef midesinde bir rahatsızlık hisseti bir deneyeyim dedi ama olmadı" dedi.