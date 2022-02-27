Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez canlı yayına bağlandı: Şaşırdım, sayısını unuttum
Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Yorumcu Sinan Engin canlı yayında Fatih Terim'le görüştü. Engin'in, "Hocam arkadaşlar kupalarınızı saymış. 23 kupanız mı var hocam?" sorusuna deneyimli hoca, "Ben 30 küsur diye biliyorum, sadece Galatasaray'da. Şaşırdım, ben de sayısını unuttum" dedi.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir röportaj vermeyen teknik direktör Fatih Terim, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına bağlandı. Sinan Engin vasıtasıyla yayına katılan deneyimli hoca kısa bir konuşma gerçekleştirdi.
"BEN DE SAYISINI UNUTTUM"
Canlı yayında Sinan Engin'in "Hocam arkadaşlar kupalarınızı saymış. 23 kupanız mı var hocam?" sorusuna "Ben 30 küsur diye biliyorum, sadece Galatasaray'da. Şaşırdım, ben de sayısını unuttum" diyerek karşılık veren Fatih Terim daha sonrasında ise "20'nin üzerinde biliyorum Sinan" ifadelerini kullandı.