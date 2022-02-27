Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez canlı yayına bağlandı: Şaşırdım, sayısını unuttum - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez canlı yayına bağlandı: Şaşırdım, sayısını unuttum

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

Yorumcu Sinan Engin canlı yayında Fatih Terim'le görüştü. Engin'in, "Hocam arkadaşlar kupalarınızı saymış. 23 kupanız mı var hocam?" sorusuna deneyimli hoca, "Ben 30 küsur diye biliyorum, sadece Galatasaray'da. Şaşırdım, ben de sayısını unuttum" dedi.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir röportaj vermeyen teknik direktör Fatih Terim, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına bağlandı. Sinan Engin vasıtasıyla yayına katılan deneyimli hoca kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

"BEN DE SAYISINI UNUTTUM"

Canlı yayında Sinan Engin'in "Hocam arkadaşlar kupalarınızı saymış. 23 kupanız mı var hocam?" sorusuna "Ben 30 küsur diye biliyorum, sadece Galatasaray'da. Şaşırdım, ben de sayısını unuttum" diyerek karşılık veren Fatih Terim daha sonrasında ise "20'nin üzerinde biliyorum Sinan" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim canlı yayına bağlandı!

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Sinan Engin, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title