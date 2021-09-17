Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım - Haberler Spor
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Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son zamanlarda İtalyan basınından yoğun ilgi görüyor. Lazio karşılaşmasından sonra Terim, İtalyan medyasıyla sohbet toplantısı yaptı. "İtalya'da çalışır mısınız" sorusuna Terim, "G.Saray ile 3 yıllık sözleşmem var. Ama maceranın sonunda İtalya'dan bir telefon gelirse hemen ayrılırım" dedi.

Mynet'in haberine göre; Galatasaray'ın Lazio'yu mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fatih Terim, İtalyan basın mensuplarıyla bir araya geldi. İtalyan gazeteciyle eğlenceli anlar yaşayan Terim, onları en iyi şekilde ağırladı.

Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım

"MOURİNHO'YA SELAM SÖYLEYİN"

Fatih Terim dostu Jose Mourinho'yla ilgili gelen soruya, "İyi yolculuklar. Mourinho'ya selam söyleyin. Roma'da görüşürüz" diye cevap verdi.

Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım

"HEP TAKİP EDİYORUM"

İtalya'dan teklif gelirse nasıl bir karşılık vereceğiyle ilgili gelen soruya ise şöyle yanıt verdi: Serie A'yı hep takip ederim. İtalya'yı çok seviyorum. Bugün bile La Gazzetta Dello Sport'u okudum. Sarri benim dostum. Lazio iyi olacak. Şimdi Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmem var. Adamlarımla beraber bir şeyler yapmak için uğraşıyorum. Bu maceranın sonunda İtalya'dan bir telefon gelirse hemen ayrılırım.

Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım
Haberler.com - Spor Haberleri
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