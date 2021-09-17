Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım

Mynet'in haberine göre; Galatasaray'ın Lazio'yu mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fatih Terim, İtalyan basın mensuplarıyla bir araya geldi. İtalyan gazeteciyle eğlenceli anlar yaşayan Terim, onları en iyi şekilde ağırladı.

"MOURİNHO'YA SELAM SÖYLEYİN"

Fatih Terim dostu Jose Mourinho'yla ilgili gelen soruya, "İyi yolculuklar. Mourinho'ya selam söyleyin. Roma'da görüşürüz" diye cevap verdi.

"HEP TAKİP EDİYORUM"

İtalya'dan teklif gelirse nasıl bir karşılık vereceğiyle ilgili gelen soruya ise şöyle yanıt verdi: Serie A'yı hep takip ederim. İtalya'yı çok seviyorum. Bugün bile La Gazzetta Dello Sport'u okudum. Sarri benim dostum. Lazio iyi olacak. Şimdi Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmem var. Adamlarımla beraber bir şeyler yapmak için uğraşıyorum. Bu maceranın sonunda İtalya'dan bir telefon gelirse hemen ayrılırım.

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