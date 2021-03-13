Fatih Terim, Belhanda'nın ayrılığı ile ilgili ilk kez konuştu: Bu kulüp beni gönderdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Terim, sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın ayrılığıyla ilgili de ilk kez konuştu. Tecrübeli teknik direktör, "Belhanda konusunun bize zarar vermesine müsaade etmem" dedi. Ayrıca Terim, "Kimsenin unutmaması gereken bir şey var, tek önemli kelime Galatasaray'dır. 2 sene üst üste şampiyon olduk, 5 maç namağluptuk beni gönderdiler. Bu kulüp beni gönderdi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Terim, stat zeminini eleştirdiği için sözleşmesi feshedilen Belhanda ile ilgili de ilk kez konuştu.

"GALATASARAY KÜLTÜRÜNE YAKIŞIR ŞEKİLDE YOLCU ETTİK"

Belhanda'nın ayrılığına değinen deneyimli teknik adam, "Orada da neler beklediğini görüyorum insanların ama biz Belhanda'yı 6 ay yazmadığımız Nagatomo'yu, Gomis'i, Drogba'yı, Melo'yu nasıl gönderdiysek onu da 4 sene hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında tüm çalışanlara, emek verenlere, güzel Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı.

"BU KULÜP BENİ GÖNDERDİ"

Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin Galatasaray'a zarar vermesine müsade etmeyeceğini belirten Terim, "Belhanda konusunun bize zarar vermesine müsaade etmem, özellikle takımımda. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, kulüptür. Temsilcilerimiz her yerde. Harry Kewell Galatasaray'ın Avustralya'da temsilcisidir, Melo, Drogba öyledir. İyi ayrılmak, hizmetlerine teşekkür etmek, Galatasaray'ın bir kültürü olmalıdır. Kulüp bu kararı almıştır. Orada da bitmiştir. Kimsenin unutmaması gereken bir şey var, tek önemli kelime Galatasaray'dır. 2 sene üst üste şampiyon olduk, 5 maç namağluptuk beni gönderdiler. Bu kulüp beni gönderdi. Neticeleri söylüyorum. Tam 19.05'te bana fesih kağıdını gönderdiler. Ben Galatasaray'a küsmedim" ifadelerini kullandı.

"BENİM ENERJİM, SİNERJİM DÜŞMEZ"

Belhanda'nın ayrılışının bir kriz yaratmayacağını belirten ve taraftarlara seslenen Terim, "Bunun bir kriz yaratmasına izin vermeyiz. O konu orada kapanmıştır, bitmiştir. Taraftarlara seslenmek istiyorum, takımım için şöyle bir örnek düşünüyorum zaman zaman. Uçak sallanınca hemen hostese bakarsınız, surat ifadesi ne diye, pilotu göremiyorsunuz, görseniz ona bakacaksınız. Ben suratında ne anlam ifade ettiği çok önemli bir insanım. Benim enerjim, sinerjim düşmez. Krizler, kaoslar takımlarda olur ama yönetilir. Biz büyük bir kulübüz. Son maçlarda neler yaptığımızı düşünürsek, yavaş yavaş oralara geliyoruz. Uçağın sallanmasındaki yüzü herkes görecek!" ifadelerini kullandı.