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Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ismi gündemden düşmeyen Arda Turan için önemli bir iddia ortaya atıldı ve Fatih Terim'in eski futbolcusu için "İstiyorum, geliyor Arda Turan" dediği söylendi.

29.07.2020 10:06 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:20

Galatasaray, Süper Lig'de 2019/20 sezonunu 6. sırada tamamladı. Ligin bitmesinin ardından da transfer çalışmaları hız kazandı. Haftalardır sarı kırmızılı ekip ile anılan Arda Turan için de önemli bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın ve milli takımın eski futbolcusu Evren Turhan Skorer'den Nergis Aşkın'a verdiği röportajda Terim'in Arda'yı takımda görmek istediğini ve oyuncunun takıma geleceğini ifade etti.

Terim ile görüştüğünü söyleyen Turhan, "Geliyor Arda Turan. Bana Fatih Terim öyle dedi, 'İstiyorum geliyor Arda Turan' dedi. Daha ne diyeyim. Yönetime verdiği liste içerisinde Arda Turan da var. Görüşüp, bir şekilde alacaklar. Arda Turan bu takımın efsane oyuncusu. Giderken para kazandırdı, aylardır konuşuyoruz. Bazı hatalar yaptı ama Arda sonuçta Galatasaraylıdır" sözlerine yer verdi.

FALCAO AYRILMAK İSTEMİYOR

Turhan, sezon boyunca sakatlığı nedeniyle eleştirilen Radamel Falcao'nun takımda kalmak istediğini de dile getirip "Radamel Falcao bence kalmalı. Zaten kalacak. Geçen yılki açıklamasında da, kulüpten aldığım bilgi kariyerindeki ilk yılları hariç hiçbir kulüpte başarısız olmamış. Devamlı gol atmış, her sene 30 maç oynamış, sakatlanmasına rağmen 25-30'un üzerinde gol atmış. İlk defa bu sene başarılı olamadım diye kendi adına gerçekten üzgün. Seneye bunu telafi etmek istiyor, İstanbul'dan çok memnunlar. Eşi hamile, burada doğum yapacak. Şu an için Falcao'nun gitme düşüncesi yok" dedi.

BELHANDA AYRILIYOR

Turhan, Terim'le konuşmasında Belhanda'nın kulübe gitmek istediğini söylediğini öğrendi. Eski milli oyuncu, bu konu hakkında şu sözleri kullandı:

"Belhanda bence de artık gitmeli. Buradaki zamanını bence doldurdu. Ama biliyorsun 1 yıl daha mukavelisi var. Fatih Terim'le konuşmamda Belhanda kulübe gitmek istediğini söylemiş."

Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor
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