Fatih Terim, 5 değişiklik hakkını da kullandı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK karşısında 5 değişiklik hakkını da kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK karşısında 5 değişiklik hakkını da kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 28. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynadıkları Gaziantep FK maçında 5 değişiklik hakkını da kullandı. Kırmızı kart ve sakatlıkların ardından deneyimli teknik adam, oyuna Linnes, Taylan, Selçuk İnan, Jesse Sekidika ve Jimmy Durmaz'ı dahil etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA