Fatih Tekke: "Kendimize daha fazla güvenmemiz gerekiyor" - Haberler Spor
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Fatih Tekke: "Kendimize daha fazla güvenmemiz gerekiyor"

Fatih Tekke:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlerbirliği müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Denizlispor olarak kendimize daha fazla güvenmemiz gerekiyor.

Gençlerbirliği müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Denizlispor olarak kendimize daha fazla güvenmemiz gerekiyor. Oyuncularımı da anlıyorum, özgüven kayıpları var" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Denizlispor'da maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Tekke, "Son dakikalarda yediğimiz golden dolayı üzgünüz. Onun ötesinde beklediğimiz hücum şanslarını çok ciddi ve basit hatalarla uygulayamadık. Denizlispor olarak kendimize daha fazla güvenmemiz gerekiyor. Oyuncularımı da anlıyorum, özgüven kayıpları var" değerlendirmesinde bulundu.

Oyunun ikinci oyun planının gerçekleşme nedeninin yabancı oyuncu çıkartıp yabancı oyuncu sokmak olduğuna dikkat çeken Tekke, talihsizliklerle karşılaştıklarını ifade etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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