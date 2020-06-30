HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Fatih Sondaj Gemisi Zonguldak'ta

Fatih Sondaj Gemisi Zonguldak'ta Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal: "Geminin Karadeniz'deki tüm ihtiyaçları Filyos Limanı'ndan karşılanacak" Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için geçen Mayıs ayında İstanbul'dan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi Zonguldak'a geldi.

30.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:28

Fatih Sondaj Gemisi Zonguldak'ta

Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal: "Geminin Karadeniz'deki tüm ihtiyaçları Filyos Limanı'ndan karşılanacak"

ZONGULDAK - Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için geçen Mayıs ayında İstanbul'dan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi Zonguldak'a geldi. Filyos beldesinde demirleyen gemi, son hazırlıklarının ardından 15 Temmuz günü itibariyle sondaj faaliyetlerine başlayacak. Geminin Karadeniz'deki çalışmaları sırasındaki tüm ihtiyaçlarının Filyos Limanı'ndan karşılanacağı öğrenildi.

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih' Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj faaliyetleri için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına geldi. Tarihi ve turistik belde olma özelliğini taşıyan Filyos beldesi açıklarında demirleyen gemiyi gören vatandaşlar adeta limana akın etti.

Geminin 15 Temmuz'da Ereğli'nin açıklarında bulunan 'Tuna-1' alanında faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi. eçtiğimiz günlerde 'Fatih'in yardımcı gemisi 'Korkut' Filyos limanına gelerek geminin ihtiyaçlarını karşılayacağı öğrenildi.

Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, "Yaklaşık bundan bir buçuk ay önce İstanbul'dan Karadeniz'e gönderdiği Fatih sondaj gemimiz kulesi yapıldı. Daha sonra Filyos'a geldi. Filyos limanı artık yavaş yavaş hizmet vermeye başladı. Fatih Sondaj gemimizin bu yıl ki limanında Filyos limanı bunun tedariğinin yapılacağı liman olarak tespit edildi. Bütün Karadeniz'deki yapılan bütün sondajlardaki kıyıdan olan tedariklerin hepsi Fatih Sondaj gemisine Filyos Limanı'ndan yapılacak. Filyos Limanı da buna hizmet vermeye başladı. Biz de belediye olarak geminin hem denizdeki hem de karadaki personeline yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin dışarıya para ödediği şeylerden bir tanesi de petrol. Fatih Sondaj gemisi de hem doğalgaz veya petrol bakımından bu bölgede buluntu yapar. Ülkemizin ekonimisine katkı yapar düşünüyorum. Buradan da petrol bulacağımız ümidiyle çalışmaya başlayacak. Son hazırlıklarını yapıp önceden tespit edilmiş sondaj bölgelerine gidip çalışmalarını yapacak. İnşallah hayırlı olur. Vatana bir kaynak bulur. Gemi dün akşam 23.00 sıralarında geldi. Gece görselini herkes gördü. Gece olmasına rağmen vatandaş akınına uğradı. Gündüz de görüntülemeye gelecekler. Gemimiz bizim yerli ve milli gemimiz. Fatih Sondaj gemisini görmek de bir ayrıcalık" diye konuştu.

Fatih Sondaj Gemisi Zonguldak'ta

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı Ekonomi
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Astronotların eğitimi için geliştirilen 'uzay kokusu' parfüm oldu Ekonomi
Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı Ekonomi
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi Ekonomi
Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu Ekonomi
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor Ekonomi
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı
Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Son dakika: YÖK'ten, Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan Şehir Üniversitesi için açıklama: Gelir açığını karşılayamıyor, faaliyetlerini sürdüremeyecek
Son dakika: YÖK'ten, Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan Şehir Üniversitesi için açıklama: Gelir açığını...
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise Sibel Can İbrahim Tatlıses Zehra Çilingiroğlu
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Fatih Sondaj Gemisi Zonguldak'ta - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 13:55:17. #1.15#
title