Fatih Sondaj Gemisi yeni keşifler için Amasra-1'e ilerliyor
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Fatih Sondaj Gemisi yeni keşifler için Amasra-1'e ilerliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Fatih Sondaj Gemisi yeni keşifler için Amasra-1'e ilerliyor

Onur Altındağ - Sertaç ÖzdemirZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Filyos Limanı'nda demirli bulunan Fatih Sondaj Gemisi, yeni sondaj alanı olan Amasra-1 kuyusunda çalışmalara başlamak üzere limandan ayrıldı.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Filyos Limanı'nda demirli bulunan Fatih Sondaj Gemisi, yeni sondaj alanı olan Amasra-1 kuyusunda çalışmalara başlamak üzere limandan ayrıldı. Limanın dışında demirleyen gemi son hazırlıklarının ardından Kuzey Sakarya Gaz Sahası'na hareket edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TPAO tarafından ülkenin hidrokarbon rezervlerinin tespiti amacıyla Filyos Limanı'na demirleyen ilk yerli ve milli sondaj gemisi olan Fatih, son hazırlıklarının ardından limandan demir aldı. Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplam 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularında sondaj çalışmaları yapmıştı. Deniz tespit kuyularındaki çalışmalarını tamamlayan gemi, bir süre önce Filyos Limanı'na demirlemişti. Gemi, bakım ve onarım çalışmalarının ardından limandan ayrıldı. Klavuz gemiler aracılığıyla liman dışına çıkartılan Fatih Sondaj Gemisi, yeni keşifler için yola çıkacak. Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni arama kuyusuna giden gemi Amasra-1'e ilerleyecek. Gemi burada yeni keşifler için sondaj çalışmalarına başlayacak.

Öte yandan Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularındaki bölgede on yeni tespit kuyusu açılma çalışmalarına katılacak olan Kanuni Sondaj Gemisi ise Filyos Limanı'nda yeni görevini bekliyor. Gemi, bakım ve onarım çalışmalarının ardından önümüzdeki günlerde limandan ayrılacak.

Fatih Sondaj Gemisi yeni keşifler için Amasra-1'e ilerliyor
Fatih Sondaj Gemisi yeni keşifler için Amasra-1'e ilerliyor
Fatih Sondaj Gemisi yeni keşifler için Amasra-1'e ilerliyor
Fatih Sondaj Gemisi yeni keşifler için Amasra-1'e ilerliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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