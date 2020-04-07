Fatih Portakal'a suç duyurusu Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gazeteci Fatih Portakal hakkında BDDK ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gazeteci Fatih Portakal hakkında BDDK ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Gazeteci Fatih Portakal'ın sosyal medya hesabından dün yaptığı, "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" paylaşımı ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatlarınca UYAP sistemi üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

BDDK avukatlarınca yapılan suç duyurusunda bankalara duyulan güveni sarsabilecek mahiyetteki haber ve yayınların yalnızca ilgili bankalar değil, sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine neden olabileceği belirtilerek, "Bu bağlamda içinden geçtiğimiz dönemin hassasiyeti de dikkate alındığında, panik havası oluşturmaya ve tasarruf sahiplerinin bankalardaki birikimlerinin güvende olmadığı izlenimi oluşturmaya matuf ifadeler kullanan söz konusu kişinin eylemlerinin Bankacılık Kanunu'nun 74 ve 158. maddeleri anlamında suç teşkil ettiği değerlendirilmektedir" diye belirtildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun kararı ile 'İtibarın zedelenmesi' suçuna ilişkin olarak Fatih Portakal isimli kişi hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına ve Twitter paylaşımına erişimin engellenmesine karar verilmesinin talep edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede ise "Şüpheli niyet okuyuculuğu yaparak Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihsel bir olaydan ve o olay özünde milli dayanışma ruhundan bahsetmesini farklı bir bağlamda manipülasyon amacıyla kullanmıştır. Şüphelinin ifadeleri Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında suç niteliğindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başı olarak milli dayanışmanın önemini vurguladığı konuşma gayet açıktır. Şüphelinin ifade ettiği gibi kesinlikle hiçbir vatandaştan zorla para istenmesi söz konusu dahi olamaz! Cumhurbaşkanımızın gönüllülük esasına dayalı başlattığı yardım kampanyasına halkımızın teveccühü de ortadadır. Sırf bu dayanışmaya gölge düşürmek adına bu şekilde akla ziyan iddialar ortaya atılıp halkımız tedirgin edilmek istenmektedir. Bu zihniyetin tek amacı kaos ve karmaşa çıkarmak olup şüphelinin suç konusu paylaşımı da sadece hezeyandan ibarettir" denildi.

Suç duyurusu dilekçesinde Portakal hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve re'sen belirlenecek suçlar gereğince soruşturma yapılarak, kamu davası açılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA