Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
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Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı

20.10.2020 09:34 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:52

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maça, sarı-kırmızılı takımın tecrübeli file bekçisi Fatih Öztürk damga vurdu. Alanyaspor'un ilk golündeki yer tutuşu ve maçın son dakikalarındaki vakit geçirmeye yönelik hareketleri, G.Saray taraftarının tepkisini çekti.

Galatasaray'da Muslera'nın yerine Ocak ayına kadar kalenin emanet edildiği Fatih Öztürk ise büyük bir hataya imza attı. Galatasaray taraftarının sabrını taşıran olay ise maçın 90. dakikasında yaşandı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli file bekçisi, Babacar'ın frikiğinde çaresiz kaldı. Fatih'in gol öncesindeki görüntüsü sosyal medyayı salladı.

POZİSYON ALDIĞI NOKTA TEPKİ ÇEKTİ

Golü yediği köşeyi fazlasıyla açan Fatih Öztürk, gole davetiye çıkarırken Galatasaray 1-0 öndeyken Alanyaspor'un kazandığı frikikte kaleyi koruduğu direğe kadar gelerek pozisyon aldı. Senegalli golcü Babacar da bu ikramı geri çevirmeyerek meşin yuvarlağı fazla zorlanmadan filelere gönderdi.

YAVAŞ HAREKET ETMESİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Galatasaray'da Fatih Öztürk'e en büyük tepki maçın 90. dakikasında geldi. Alanyaspor'un baskı kurduğu anlarda topu kontrol eden Fatih Öztürk, yavaş hareketlerde bulundu. Topu kontrol ettikten sonra bir süre yerde bekleyen Fatih Öztürk'e locadan maçı izleyen taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Bu tepkiler yayıncı kuruluştan maçı izleyen taraftarların da kulağına gitti ve sosyal medyada büyük tepkiler oluştu.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı

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Haber Yorumları (10)
BALKAN KÜRDÜ....C.C.C: şimdi anladınızmı yıllarca cinconu kimin şampiyon yaptığını MUSLERA fatih terim değil.
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
HERSLİ VURAN: SAĞA NE LOOO. .
Yayından Kaldır
MEMET33: FATİH TERİM GİTMEZSE TAKIM DÜZELMEZ.
Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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