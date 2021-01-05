Fatih Karagümrük Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi transfer etti

Fatih Karagümrük transfere doymuyor. Kırmızı siyahlılar, bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Arjantinli savunmacı Gaston Campi'yi kiralık olarak renklerine bağladı.

Süper Lig'de gösterdiği performansın yanı sıra sürpriz transferleriyle de öne çıkan takımlarından biri olan Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bordo Mavili ekipte Vitor Hugo ve Edgar Ie'nin arkasında forma şansı bulmakta zorlanan 29 yaşındaki savunmacı bundan sonra Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek.

3 MAÇTA 2 GOLLÜK KATKI YAPTI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla sadece 3 maça çıkan Arjantinli stoper, 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.