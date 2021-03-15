Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı
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Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı

15.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:04

Süper Lig'e bu sezon yükselen ve son haftalarda kötü bir performans ortaya koyan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar resmen ayrıldı. Kulüp, genç teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Bu ayrılıkla beraber Süper Lig'de bu sezon 29. kez hoca değişikliği yapılmış oldu.

Süper Lig'de yaptığı transferlerle herkesin dikkatini çeken ve İlk yarıdaki performansıyla da dikkat çeken Fatih Karagümrük'te ayrılık yaşandı. Son haftalardaki kötü grafik nedeniyle teknik direktörlük görevini gerçekleştiren genç teknik adam Şenol Can ile yollar resmen ayrıldı.

"TEŞEKKÜRLER ŞENOL CAN"

Ligin 8. sırasında yer alan ve takımında birçok yıldız bulunan Karagümrük, ayrılığı "Teşekkürler Şenol Can" başlığı ile duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can'a teşekkür ederiz. Kendisine kariyerinde başarılar diler, bu kulübün bir parçası olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümüzün kapısı Şenol Can'a her zaman açık olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı

29 KEZ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİ

Süper Lig'de en son, Mehmet Altıparmak 8 Mart'ta Gençlerbirliği'ndeki görevinden ayrılmış; yerine Özcan Bizati getirilmişti. Bu yıl Süper Lig'de 29 kez teknik ekip değişikliği yapıldı. Bu değişikliklerin sonuncusu Fatih Karagümrük'te yaşandı.

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı
Haber Yorumları (3)
FB18: KOVULAN TEKNİK DİREKTÖRLER BİRLEŞİP BİR TAKIM KURSA LİGİ ALT ÜST EDECELER BU MOTUVASYONLA
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EMRE34: smudica gelir
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BLACKDEVİL77: Tabi tabi hep öyle derler sonra kapıya gelse kovarlar. . .
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