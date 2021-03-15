Fatih Karagümrük'te Şenol Can ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı.
Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada tecrübeli teknik adama teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı: "Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can'a teşekkür ederiz. Kendisine kariyerinde başarılar diler, bu kulübün bir parçası olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümüzün kapısı Şenol Can'a her zaman açık olacaktır."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı