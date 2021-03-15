Fatih Karagümrük'te Şenol Can ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada tecrübeli teknik adama teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı: "Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can'a teşekkür ederiz. Kendisine kariyerinde başarılar diler, bu kulübün bir parçası olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümüzün kapısı Şenol Can'a her zaman açık olacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı