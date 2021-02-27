Fatih Karagümrük, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
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Fatih Karagümrük, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti

27.02.2021 15:32 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:37
Fatih Karagümrük, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'de son 2 maçını kaybeden Fatih Karagümrük, sahasında zirve mücadelesi veren Alanyaspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Alessane Ndao ve Fabio Borini kaydetti. Akdeniz ekibi ise deplasmanda kazanamama serisini 9 maça çıkardı.

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Şenol Can'ın takımı Fatih Karagümrük ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Fatih Karagümrük, 2-0'lık skorla kazandı. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Alassane Ndao ve 88'de Fabio Borini kaydetti.

24 yaşındaki Senegalli Alassane Ndao bu sezon ligde 25. maçında 8 gol ve 5 asistlik performansa ulaştı. Borini ise 10. maçında 5. golünü attı.

ALANYA'NIN DEPLASMAN FOBİSİ SÜRDÜ

Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 40'a yükseltti. İstanbul temsilcisi 2 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Alanyaspor ise 42 puanda kaldı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Alanyaspor, son 3 maçından 1 puan çıkarabildi. Akdeniz ekibi ayrıca, deplasmanda oynadığı son 9 maçta galibiyet alamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Alanyaspor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak

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