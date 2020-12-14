Fatih Karagümrük, İtalyan golcüyü renklerine bağladı
14.12.2020 19:56 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:56
Fatih Karagümrük Kulübü, İtalyan golcü Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Fatih Karagümrük Kulübü, İtalyan golcü Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Son olarak Helles Verona forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından açıklayan Karagümrük, "The Italian Job (İtalyan işi) Fabio Borini Karagümrük'te!" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı