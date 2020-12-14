Fatih Karagümrük, İtalyan golcüyü renklerine bağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fatih Karagümrük, İtalyan golcüyü renklerine bağladı

14.12.2020 19:56 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:56
Fatih Karagümrük, İtalyan golcüyü renklerine bağladı

Fatih Karagümrük Kulübü, İtalyan golcü Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük Kulübü, İtalyan golcü Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Son olarak Helles Verona forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından açıklayan Karagümrük, "The Italian Job (İtalyan işi) Fabio Borini Karagümrük'te!" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Neymar Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih Karagümrük, İtalyan golcüyü renklerine bağladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 20:00:01. #1.14#
title