Fatih Karagümrük Göztepe hangi kanalda? Fatih Karagümrük Göztepe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fatih Karagümrük Göztepe maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük Göztepe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fatih Karagümrük Göztepe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük Göztepe maçını hangi kanal veriyor? İşte Fatih Karagümrük Göztepe maçı yayın bilgisi haberimizde...

KARAGÜMRÜK GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Göztepe maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Fatih Karagümrük Göztepe maçını Bein Sports 1'den Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TOD TV platformundan da canlı Karadağ Türkiye maçını izleyebilirsiniz.

KARAGÜMRÜK GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük Göztepe maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maç Bein Sports 1'den canlı olarak izlenebilecek.