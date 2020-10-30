Fatih Karagümrük, evinde Erzurumspor'u 5-1 yendi
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Fatih Karagümrük, evinde Erzurumspor'u 5-1 yendi

30.10.2020 22:27 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:51

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Büyükşehir Belediye Erzurum, Vefa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. ev ashibi ekip maçı 5-1 kazandı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 7. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 mağlup etti.

Karagümrük'ün golleri; 11. ve 45+3. dakikalarda Badou Ndiaye, 28. Lucas Biglia (P), 71. dakikada Ndao ve 90+2. dakikada Sabo'dan geldi. Erzurumspor'un golü ise 90. dakikada Ricardo Gomes'den geldi.

Erzurumspor'da 39. dakikada Ricardo Gomes'in kaydettiği gol, VAR kontrolü sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Karagümrük ligdeki puanını 11'e yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Erzurumspor ise 7 puanla 15. sırada kaldı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise, aynı haftada Göztepe ise sahasında karşılaşacak.

YENİ TRANSFERLER GOLLE BULUŞTU

Fatih Karagümrük'ün bu sezon başında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye ve Lucas Biglia, Kırmızı-Siyahlılar'la ilk gollerini kaydettiler.

Fatih Karagümrük, evinde Erzurumspor'u 5-1 yendi
Haber Yorumları (1)
DEGENEK: Birdaha düşecek heralde Erzurum...bu hocadan bir cacık olmaz
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 22:52:03. #1.15#
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