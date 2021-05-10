Fatih Karagümrük, Beşiktaş maçına hazır
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Fatih Karagümrük, Beşiktaş maçına hazır

Fatih Karagümrük, Beşiktaş maçına hazır
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı takım, Beşiktaş ile oynayacağı müsabaka öncesi son idmanını Vefa Stadı'nda teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirdi.

Karagümrük, Beşiktaş ile yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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