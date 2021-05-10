Fatih Karagümrük, Beşiktaş maçına hazır
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-siyahlı takım, Beşiktaş ile oynayacağı müsabaka öncesi son idmanını Vefa Stadı'nda teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirdi.
Karagümrük, Beşiktaş ile yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük