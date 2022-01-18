Fatih Karagümrük - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Ocak Salı Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
Süper Lig'in 22. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Ocak Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Ocak Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
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Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 18 Ocak Salı günü saat 20:00 'da başladı.
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor.
Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:
Beşiktaş'ın golleri :
- 38. dakika : Michy Batshuayi
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
HALİL UMUT MELER(Hakem)
KEMAL YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)
VOLKAN AHMET NARİNÇ(2. Yardımcı Hakem)
KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)
SARPER BARIŞ SAKA(VAR)
ALPER ÇETİN(AVAR)
BURAK OLCAR(AVAR)
MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)
LEVENT KARABUDAK(Temsilci)
AHMET SULA(Temsilci)
ALPER YÜCEL(Temsilci)