Fatih Karagümrük - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Ocak Salı Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 22. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Ocak Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Ocak Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

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FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 18 Ocak Salı günü saat 20:00 'da başladı.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Beşiktaş'ın golleri :

38. dakika : Michy Batshuayi

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

HALİL UMUT MELER(Hakem)

KEMAL YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(2. Yardımcı Hakem)

KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)

SARPER BARIŞ SAKA(VAR)

ALPER ÇETİN(AVAR)

BURAK OLCAR(AVAR)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

LEVENT KARABUDAK(Temsilci)

AHMET SULA(Temsilci)

ALPER YÜCEL(Temsilci)

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