Fatih Karagümrük Başkanı Hurma: Balotelli ile ilgilenmiyoruz
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Fatih Karagümrük Başkanı Hurma: Balotelli ile ilgilenmiyoruz

29.09.2020 18:08 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:32

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, İtalyan golcü Mario Balotelli'nin ile ilgili transfer iddiasının doğru olmadığını ve futbolcuyla ilgilenmediklerini söyledi.

Milan'dan Lucas Biglia ve Stoke City'den N'Diaye'yi renklerine bağlayarak transferde önemli hamlelere imza atan Fatih Karagümrük'te bu kez de İtalyan golcü Mario Bolatelli gündeme geldi.

Süper Lig'in yeni ekibinin Balotelli'ye teklif yaptığı iddia edilirken, kulüp başkanı Süleyman Hurma transfer ile ilgili son noktayı koydu.

"BALOTELLİ İLE İLGİMİZ YOK"

TRT Stadyum'un sunucusu Ersin Düzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Süleyman Hurma ile iletişime geçtiğini ve başkanın kendisine "Balotelli ile ilgimiz yok. Sosyal medyada biri yazmış; 'Bizim Başkan bu gidişle Balotelli'yi de alır' diye. Sonra oradan yürümüş gitmiş. Sadece 1 yerli hücum oyuncusu almak istiyoruz, muhtemelen kanat oyuncusu olacak" sözlerini söylediğini belirtti.

Fatih Karagümrük Başkanı Hurma: Balotelli ile ilgilenmiyoruz
Fatih Karagümrük Başkanı Hurma: Balotelli ile ilgilenmiyoruz
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