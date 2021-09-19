Fatih Altaylı'dan olay Terim paylaşımı! Maaşından dem vurup oyuncu tercihlerine ateş püskürdü

Avrupa Ligi'nde Lazio'yu deviren Galatasaray, Süper Lig'de ilk mağlubiyetini yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşısında 1-0 yenildi ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Karşılaşmanın ardından gazeteci Fatih Altaylı, Terim'e ateş püskürdü.

"FATİH TERİM'E BABEL, LUYINDAMA VE ÖMER GİBİ GENÇLERLE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Fatih Altaylı, Fatih Terim'i hedef alan paylaşımında, "Yılda 35 milyon TL alan Fatih Terim'e Babel, Luyindama, Ömer gibi gençlerle başarılar diliyoruz. Aman Diagne'yi oynatmasın. Gol falan atar. Terim'in bu işten anlamadığını kabak gibi ortaya koyar" ifadelerini kullandı.

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