Fatih Altaylı: İstanbul Valiliği, G.Saray'a seçimlere devletin karıştırılmaması için yazı gönderdi
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Fatih Altaylı: İstanbul Valiliği, G.Saray'a seçimlere devletin karıştırılmaması için yazı gönderdi

Fatih Altaylı: İstanbul Valiliği, G.Saray'a seçimlere devletin karıştırılmaması için yazı gönderdi
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Galatasaray'da iptal edilen seçimin yankıları sürüyor. Muhalefet, Başkan Cengiz'i topa tuttu, gazeteci Fatih Altaylı da konunun takipçisi. Altaylı son olarak, "İstanbul valiliği Galatasaray yönetimine 'Seçim iptalini devlete bağlayamazsın, Genel Kurulu yapabilirsin' diye resmi yazı yolladı" paylaşımı yaptı.

Seçimin iptalinin ardından gelen tepkiler çığ gibi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak dahi Mustafa Cengiz'i karşısına aldı. Albayrak, "Kimse merak etmesin, en geç haziranda seçim yapılacak" açıklaması yapmıştı. Bunun ardından eski yönetici Fatih Altaylı da ortalığı sallayacak bir paylaşım yaptı.

Fatih Altaylı'dan olay paylaşım: İstanbul Valiliği, Galatasaray'a 'Seçimi yap, iptali devlete bağlama' diye resmi yazı yolladı

"DEVLETE BAĞLAYAMAZSIN"

Altaylı, "İstanbul valiliği Galatasaray yönetimine 'Seçim iptalini devlete bağlayamazsın. Seçim genel kurulunu yapabilirsin' diye resmî yazı yolladı" şeklinde bir paylaşım yaptı.

İşte o yazı:

Fatih Altaylı'dan olay paylaşım: İstanbul Valiliği, Galatasaray'a 'Seçimi yap, iptali devlete bağlama' diye resmi yazı yolladı
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