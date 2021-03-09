Fatih Altaylı'dan canlı yayında Rıdvan Dilmen sözleri: Fenerbahçe'de görev alacak

Gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de katıldığı canlı yayında Fenerbahçe gündemine dair dikkat çeken bir iddiada bulundu. Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe'de görev alacağını iddia eden Altaylı, görev için Rıdvan Dilmen'in bazı taleplerinin olduğunu ve bunun Emre Belözoğlu'nu rahatsız ettiğini belirtti.

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Rıdvan Dilmen ile ilgili iddiaları anlattı. Altaylı, Dilmen'in Fenerbahçe'de görev alacağı ve bu görev için bazı taleplerinin bulunduğunu iddia etti.

İşte Fatih Altaylı'nın açıklamaları;

Rıdvan Dilmen neden istifa etti? Emre Belözoğlu neden istifa etmeye kalkıştı? Fenerbahçe'de niye olaylar çıktı? Ali Koç, durduk yerde 'Futbolda hala FETÖ' var dedi, bu başka bir şey. Böyle bir garip şeyler oluyor.

"BAŞKAN BİRAZ SUSKUN KALMALI"

Fenerbahçe'deki sıkıntılardan bir tanesi başkanın gereksiz konuşma durumu. Bence Ali Koç bugünlerde biraz suskun kalmalı. Çünkü, zaten federasyon ve hakemler söylenmesi gerekenden fazlasını söyledi. Baktığınız zaman bu federasyonun Fenerbahçe aleyhtarı bir federasyon olduğunu söylemek oldukça güç.

"OYUNCULAR SORUMLULUK ALMAZ"

Fenerbahçe'de takım dışı huzursuzluklar ve güçlerin biraz kenara çekilip durması lazım. Takım bu hafta iyi oynamaya başlamış. Bir düzen oturtmaya çalışıyor Erol Bulut ve arkadaşları. Konsantrasyonu bozmayın. Siz sürekli hakemleri suçlarsanız oyuncular sorumluluğu üstlenmezler. Sonra oyuncu diyor ki, 'Ben kaybetmedim ki, hakem yüzünden federasyon yüzünden gitmiş puan' Bence bir kenara çekilip dursunlar, tavsiye benimki, yoksa koskoca adamlar.

"SON ZAMANLARDA TARTIŞMALI"

Rıdvan son zamanlarda çok tartışmalı bir isim. Bir grup spor yazarı ile ilgili ilginç iddialar ortaya attı. Bunların büyük kısmının epeyi bir zaman konuşulduğunu da biliyoruz. Onlar Rıdvan'a dava açtılar. Rıdvan'ın siyasetle ilişkileri ortada. Daha sonra Rıdvan'ın suçladığı isimlerden bazıları hakkında insan kaçakçılığıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı, Basketbol Federasyonu düzeyinde suç duyurularında bulunuldu.

"FENERBAHÇE İLE İLGİLİ DEVREYE GİRDİ"

Rıdvan'ın Fenerbahçe ile ilgili bir takım sorunlar için devreye girmesi sonrasında özellikle Galatasaray'ın çok bağırmasıyla beraber bir takım başka gelişmeler oldu.

"FENERBAHÇE'DE GÖREV ALACAĞI İDDİA EDİLİYOR"

Çok dedikodu var. Rıdvan'ın Fenerbahçe'de görev alacağı, zaten NTV'de maddi manevi geçmişteki pozisyonunun olmadığı, o yüzden de zaten ayrılmak istediği, Rıdvan'ın Fenerbahçe'de konuşlandırılmak için bir takım talep ve isteklerin olduğu, bunun da Emre'de rahatsızlık yarattığı... Bunların hepsi iddia, bilmiyoruz ama bütün bunlar konuşuluyor.

Bunlar bir takım için, camia için iyi şeyler değil. Bunlar konuşulmamalı şu anda. Konuşulursa sorun çıkar.

"İKİSİ BİR ARADA ZOR!"

Rıdvan Dilmen ile Emre Belözoğlu'nun aynı çatı altında birlikte çalışması bana zor geliyor, bilmiyorum.