Fatih Altaylı, Acun Ilıcalı'yla arasında geçen ilginç diyaloğu köşesinde yazdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Altaylı, Acun Ilıcalı'yla arasında geçen ilginç diyaloğu köşesinde yazdı

Fatih Altaylı, Acun Ilıcalı'yla arasında geçen ilginç diyaloğu köşesinde yazdı
Haberler.com - Haberler | Spor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Acun Ilıcalı'yla arasında geçen telefon konuşmasını köşesinde yazdı. Ünlü televizyoncuya, Mesut seninle takıldı bak ne hale geldi diyen Altaylı, "Ne var abi Mesut'un halinde? Bir futbolcunun kariyerinin zirvesi Fenerbahçe forması giymek değil midir, Mesut bana göre şu anda zirvede" cevabını aldı. Bu sözlere verdiği yanıtı köşesinde yazamayacağını belirten Altaylı, cevap karşısında çok güldüklerini belirtti.

Fatih Altaylı, Burak Yılmaz'ın tarihi performansından sonra Acun Ilıcalı'nın kendisini aradığını belirtirken aralarında geçen konuşmayı Habertürk gazetesinde yazdı.

Sözlerine, "Sabah sabah telefonum çaldı. Baktım arayan Acun. Acun Ilıcalı. Sabah sabah beni niye arasın Acun. Survivor'a katılmamı istemez, Survivor komedi diye bir program henüz yok. O ses yarışmasına juri ol demez. Anladığım mevzu değil. Hakkında olumlu, olumsuz yazdığımı bir şey yok onunla ilgili aramaz" diye başlayan Altaylı, "Hayırdır inşallah" diyerek telefonu açtığını belirtti.

"DELİRDİN Mİ ACUN!"

Ünlü televizyoncunun "Fatih Abi iadeyi itibar istiyorum" diyerek konuşmaya başladığını belirten Altaylı, aralarında gelişen diyaloğu şöyle paylaştı:

"- 'Hayırdır, sana ne dedim de iadei itibar istiyorsun?'

'Abi hani sen benim için Acun'la takılan futbolcunun kariyeri inişe geçiyor demiştin ya.'

- 'Yahu ben onu 4 sene önce söyledim Acun.'

'Tamam abi ama söyledin işte...'

- 'Eeeee'

'Abi bak durum pek de öyle değilmiş.'

- 'Nasılmış Acun?'

'Bak abi Burak Yılmaz 36 yaşında Lille'i şampiyon yapıyor. Neymar'lı, Mbappe'li Paris'in önünde. Emre 39 yaşında Fenerbahçe'ye kaptan oldu. Şimdi de teknik direktör ve yenilgisiz. Demek ki, Acun'a takılan başarılı oluyormuş.'

- 'Bence öyle değil. Bak Burak senden uzaklaştı başarılı oldu.'

'Yok Abi, Burak hala benimle. Sürekli konuşuyoruz. Her fırsatta buluşuyoruz.'

- 'Tamam öyle olsun. Ya Mesut'a ne diyeceksin. Bak seninle takıldı ne hale geldi?'

'Ne var abi Mesut'un halinde?'

- 'Daha ne olsun Acun, dökülüyor!'

'Olur mu Abi, o da kariyerinin zirvesinde'

- 'Delirdin mi Acun!'

'Niye delireyim abi, Mesut nerede şimdi?'

- 'Fenerbahçe'de.'

'E Abi, bir futbolcunun kariyerinin zirvesi Fenerbahçe forması giymek değil midir, Mesut bana göre şu anda zirvede.'

Acun'a verdiğim yanıtı burada yazmayacağım. Ama çok güldüğümüzü söylemeliyim."

Burak'ın fantastik golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşının verdiği tepki sosyal medyayı salladı
Burak'ın fantastik golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşının verdiği tepki sosyal medyayı salladı
Fenerbahçe, Giroud transferinde Mesut Özil sayesinde mutlu sona çok yakın
Fenerbahçe, Giroud transferinde Mesut Özil sayesinde mutlu sona çok yakın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Özcan Deniz Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Burak Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatih Altaylı, Acun Ilıcalı'yla arasında geçen ilginç diyaloğu köşesinde yazdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 17:23:24. #1.16#

title