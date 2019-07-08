- Faslı santrafor Bammou Alanyaspor'da

ANTALYA - Alanyaspor, Fransa'nın Caen takımında forma giyen 27 yaşındaki Faslı santrafor Yacine Bammou ile satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Caen forması giyen Bammou, kendisini Alanyaspor'un renklerine bağlayan imzayı attı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Fransa liginden Yacine Bammou'yu bir yıllığına kiralık transfer ettik. Satın alma opsiyonuyla birlikte. Hem santrafor hem de santrafor arkasında oynayabilen bir yeteneğe sahip. Bize katkı sağlayabileceği için hu transferi gerçekleştirdik. Kendisine hoş bulduk diyoruz. İnşallah burada da iyi performansını sergiler" dedi.

Bammou: "Yeni takımımda umarım başarılı olurum"

Yeni transfer Yacine Bammou ise, bugün çok mutlu olduğunu aktardı. Değerli bir kulübe geldiğini ifade eden Bammou, "Kulüpten içeri girdiğimden beri pozitif bir enerji aldım. Burada gerçekten bir aile ortamı var. Herkes birbirine çok saygılı, yeni bir sayfa yeni bir mücadele kariyerim için başladı. Yeni takımımda umarım başarılı olurum, başarının bir parçası olurum ve başarıya bir katkı sağlarım. Başkanıma da çok teşekkür ediyorum transferde emeği büyük. Ayrıca taraftarlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Biz desteklesinler ve bizi yalnız bırakmasınlar" diye konuştu.

"Ben veya o fark etmez"

Takımın golcü oyuncusu Cisse ile gireceği rekabeti nasıl değerlendirdiği ile ilgili bir soruya ise, "Bizim burada ortak amacımız Alanyaspor'un başarısı, ben veya o fark etmez" diyen Bammou, "Kim oynarsa oynasın takım için elinden gelenin maksimumunu sahada vereceğinden eminim" şeklinde cevap verdi.

Konuşmaların ardından Faslı santrafor Yacine Bammou, satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladı. Bammou, Caen formasıyla çıktığı 21 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: İHA