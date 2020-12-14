Fas'ta Batı Sahra'nın Fas toprağı olduğunu vurgulayan gösteriler düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fas'ta Batı Sahra'nın Fas toprağı olduğunu vurgulayan gösteriler düzenlendi

14.12.2020 04:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 04:28
Fas'ta Batı Sahra'nın Fas toprağı olduğunu vurgulayan gösteriler düzenlendi

Fas'ın birçok kentinde devletin Batı Sahra'ya ilişkin aldığı kararları destekleme gösterileri düzenlendi.

Fas'ın birçok kentinde devletin Batı Sahra'ya ilişkin aldığı kararları destekleme gösterileri düzenlendi.

Başkent Rabat, Tilfet, Arfud, Zakura, Tengir, Midelt ve Verzazat kentlerinde düzenlenen gösterilerde, Batı Sahra'nın Fas toprağı olduğu ve oradaki gelişmeler karşısında Fas Kraliyeti'nin alacağı kararların desteklendiği vurgusu yapıldı.

Rabat'taki tarihi Bab el-Had bölgesinde başlayan gösteri, Parlamento binası yönünde ilerledi.

Diğer kentlerdeki gösterilerde de toplanan kalabalıklar, Batı Sahra'nın Fas'ın egemenliği altında olduğu, bu konuda devletin alacağı kararların desteklendiği vurgusunu yaptı.

Gösterilerin yanı sıra sosyal medya platformlarında da aktivistler, Batı Sahra'nın Fas'ın bir parçası olduğuna ilişkin çok sayıda paylaşımda bulundu.

Trump 10 Aralık'ta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdığımız bir bildiri imzaladım. Fas'ın ciddi, güvenilir ve gerçekçi özerklik teklifi, kalıcı barış ve refah için tek ve kalıcı çözümdür." ifadesini kullanmıştı. Bunun ardından Trump Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuş, Fas Kralı 6. Muhammed de aynı gün İsrail'le ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını bildirmişti.

Fas Dışişleri Bakanlığından 13 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Gergarat tampon bölgesinde son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Polisario Cephesi de 14 Kasım'da, Fas ile 1991 yılında Birleşmiş Milletler (BM) nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

İlgili Haberler

İran'ın Tebriz kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenlendi
İran'ın Tebriz kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenlendi
Tunus'un Cendube kentinde kötüleşen toplumsal koşullar nedeniyle gösteri düzenlendi
Tunus'un Cendube kentinde kötüleşen toplumsal koşullar nedeniyle gösteri düzenlendi
İsrail Ulaştırma Bakanı, Fas ile normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı
İsrail Ulaştırma Bakanı, Fas ile normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Demet Özdemir Defne Samyeli Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Futbol Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fas'ta Batı Sahra'nın Fas toprağı olduğunu vurgulayan gösteriler düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 04:29:39. #1.14#
title