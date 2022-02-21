Fas ile İsrail arasında ekonomi ve ticari iş birliği anlaşması

Fas ile İsrail arasında ticari iş birliği ve ortak yatırımların güçlendirilmesini hedefleyen ekonomi ve ticaret anlaşması imzalandı.

Resmi temasları kapsamında Fas'ı ziyaret eden İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivai, Faslı mevkidaşı Riyad Mezzur ile bir araya geldi.

Fas ve İsrailli bakanlar, iki ülke arasında ticari iş birliği ve ortak yatırımların güçlendirilmesini hedefleyen ekonomi ve ticaret anlaşması imzaladı.

Anlaşmadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Faslı Bakan Mezzur, anlaşmanın, gıda endüstrisi, ilaç, tarım, tekstil, otomobil ve havacılık gibi sektörlerde ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Barbivai de iki ülke arasında her yıl Yatırım, Ticaret ve İş Adamları Komitesinin toplanmasını istediğini dile getirdi.

Barbivai, anlaşma çerçevesinde iki ülke arasında sanayi bölgeleri inşa edilmesinin de hedeflendiğini kaydetti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere 20 Şubat'ta Fas'a gelen Barbivai'nin ziyaretinin 23 Şubat Çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2002'de İkinci İntifada sırasında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 24-25 Kasım 2021'de Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette ise iki ülke arasında istihbarat, savunma sanayi, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.